Новгородские «моржи» совершат 160-километровый заплыв по реке Ловать

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июля. / ТАСС /. Новгородский клуб любителей зимнего плавания 26 июля отправится в пятидневный заплыв по реке Ловать. Шестеро «моржей» преодолеют 160 км — самую длинную дистанцию, которую они когда-либо проплывали, сообщил в пятницу ТАСС председатель федерации спортивного зимнего плавания «Аквайс спорта» Михаил Назаров

"Мы проплывем по реке Ловать от города Холма до поселка Парфино 160 км. Люди будут плыть по очереди, так как нагрузка большая, в среднем на человека по 30 км. Это будет самый длинный наш заплыв", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что самому старшему участника марафона — 79 лет. По словам Назарова, группа будет двигаться строго по графику: предусмотрены ночевки на берегу и полноценный отдых.

Председатель федерации также добавил, что погоду на дни заплыва прогнозируют в целом благоприятную. «Для нас не холодно, обещают небольшой дождь. Вода сейчас теплая, особенно для нас, как парное молоко. Обычный человек через полчаса замерзнет, для нас час — нормально поплавать в такой воде», — сказал он.

Назаров также уточнил, что марафон «моржи» посвятят 77-летию создания Партизанского края в Поддорском районе, неподалеку от которого и будет проходить маршрут заплыва. Партизанский край появился на территории современных Новгородской, Псковской и Тверской областей летом 1941 года. Он объединял 13 партизанских бригад общей численностью 30 тыс. человек.

В июне новгородские любители зимнего плавания также преодолели 38 км по озеру Ильмень и тогда посвятили марафон Дню памяти и скорби.