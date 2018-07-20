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Д. Комбаров рассчитывает остаться в «Спартаке» по окончании игровой карьеры
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Д. Комбаров рассчитывает остаться в «Спартаке» по окончании игровой карьеры 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что хотел бы завершить свою карьеру в стане московской команды. «Читал ли, что меня хотели обменять на Рауша из „Динамо“? Слышал, это из какой-то жёлтой прессы. Меня это не трогает, я спокоен. Зачем мне представлять возвращение в „Динамо“? У меня действующий контракт на два года. Я игрок „Спартака“, и если реагировать на вбросы, можно с ума сойти. Ну написали и написали, про меня столько всего уже писали.
Я в команде восемь лет. Отец — болел за „Спартак“, играл в дубле „Спартака“. Так вышло, что мы в шесть лет мы попали к тому же тренеру, который был у отца. Это Николай Иванович Паршин. С детства за „Спартак“, у нас просто не было выбора — это впиталось с молоком матери. Плюс попали на эпоху, когда непобедимый „Спартак“ добивался грандиозных побед. Потом была вынужденная отлучка в „Динамо“, эту историю все знают. Но сейчас уже восемь лет как я здесь, и очень люблю этот клуб. Дорожу этим местом, всем тем, что дал мне „Спартак“.
Хотел бы закончить карьеру здесь? У меня контракт ещё два года, будет 33. Если продлю ещё на пару лет, это было бы идеально. В любом случае, хотелось бы после завершения карьеры остаться в системе клуба, двигаться со „Спартаком“ дальше нога в ногу», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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