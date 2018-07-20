Поговорила с мамой и исчезла: в Оренбурге пропала 24-летняя девушка

Оренбурге пропала 24-летняя Наталья Загребина, ее разыскивают полицейские и волонтеры, сообщает поисково-спасательный отряд «Оренспас».

Жительница села Подгородняя Покровка исчезла 16 июля по пути домой. Около одиннадцати часов вечера она вышла из такси на проспекте Братьев Коростелевых в районе старого поста ГАИ и попыталась поймать попутку. После разговора с матерью, связь с ней была потеряна. Дома ее ждет ребенок.

Приметы: среднее телосложение, около 170 см, вес 50-55 кг, темно-русые волосы до лопаток.

В день исчезновения была одета в джинсы и белую майку, с собой у нее была сумка с документами

Всем, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, нужно обратиться по телефонам: 79-65-11, 79-65-51 — полиция, дежурный круглосуточный номер ПСО «ОренСпас»: +7 (3532) 222-982, +7 (903) 392-29-82.