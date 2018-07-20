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Сотрудники полиции нашли пропавшего в Тамбовской области местного жителя
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Сотрудники полиции нашли пропавшего в Тамбовской области местного жителя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 23 минуты назад
В МОМВД России «Моршанский» поступила информации о том, что из дома в неизвестном направлении ушел 40 летний мужчина, инвалид 2 группы.
На поиске пропавшего был ориентирован весь личный состав отдела полиции. К полицейским присоединились волонтеры, местные жители. Всего в поисковых мероприятиях приняли участие более 100 человек.
После отработкивсех родственников и знакомых пропавшего гражданина было принято решение о прочесывание лесного массива. Полицейские вместе с волонтерами квартал за кварталом прочесывали Сокольническое лесничества. Наконец, пропавший мужчина был обнаружен в заброшенном строении в лесу. В настоящее время он доставлен в лечебное учреждение города Моршанска, жизни и здоровью гражданина нечего не угрожает.
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