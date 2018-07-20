Сотрудники полиции нашли пропавшего в Тамбовской области местного жителя

В МОМВД России «Моршанский» поступила информации о том, что из дома в неизвестном направлении ушел 40 летний мужчина, инвалид 2 группы.

На поиске пропавшего был ориентирован весь личный состав отдела полиции. К полицейским присоединились волонтеры, местные жители. Всего в поисковых мероприятиях приняли участие более 100 человек.