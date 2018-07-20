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ГАТИ: нужен комплексный подход к благоустройству территорий
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ГАТИ: нужен комплексный подход к благоустройству территорий 

АСН-Инфо 25 минут назад
Фото: АСН-Инфо
В Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга состоялось совещание по вопросу координации сроков работ по благоустройству территории по адресу пр. Энгельса, д. 36 и д. 40 (заказчик — администрация МО «Светлановское») и реконструкции тепловой сети от 3-й Выборгской котельной до пр. Энгельса, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, Нежинской ул., д. 4 (заказчик — ГУП «ТЭК СПб»).
По итогам совещания сформирован совмещенный график производства работ, согласно которому ГУП «ТЭК СПб» выполнит работы по реконструкции тепловых сетей до 01 августа 2018г., после чего администрация МО «Светлановское» проведет работы по благоустройству и завершит их в агротехнические сроки.
Графики комплексного производства работ позволят исключить нарушение выполненного благоустройства территорий при ремонте на инженерных сетях.
В целях повышения эффективности организации использования ресурсов и городского пространства при производстве земляных работ Инспекция проводит работу по формированию графиков их комплексного выполнения, нацеленных на сокращение общих сроков выполнения работ и недопущение повторного нарушения благоустройства в течение гарантийного срока.
Ход исполнения работ на данных объектах находится на особом контроле специалистов Инспекции.
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