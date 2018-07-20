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В Астрахани открылся новый пункт по оформлению загранпаспортов
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В Астрахани открылся новый пункт по оформлению загранпаспортов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 23 минуты назад
Сегодня в Многофункциональном центре был официально открыт пункт по оформлению заграничных паспортов нового образца. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Жилкин, глава областной полиции Александр Мешков и начальник Управления по вопросам миграции регионального УМВД Алексей Веселовский.
Для удобства граждан пункт работает 5 дней в неделю. Приём документов осуществляется со вторника по пятницу с 9 утра до половины второго дня и в субботу — с 9 до 13 часов.
Новый комфортный офис оснащён современным оборудованием, приобретённым на средства, выделенные из областного бюджета. Это комплексы для фотографирования и обработки биометрических данных, а также специальное программное обеспечение. Стоит отметить, что половина оплачиваемой гражданами госпошлины теперь будет оставаться в регионе и пополнять местную казну.
В тестовом режиме пункт приёма граждан в МФЦ работает с 30 июня и уже показал свою эффективность. За этот период туда обратились более 400 человек.
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