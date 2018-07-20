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Компания ПАО «Ростелеком» набирает менеджеров активных продаж
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Компания ПАО «Ростелеком» набирает менеджеров активных продаж 

АиФ Адыгея 29 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Работа в компании — это отличный старт для активной молодежи! Вы часть нашей команды, если увлечены современными технологиями и имеете 3-4 часа свободного времени в день!
Для ВАС:
∙ Официальное трудоустройство по договору; ∙ Гибкий график работы (возможно совмещение); ∙ Своевременная выплата з/п; ∙ Развитая система бонусов и премирования; ∙ В компании действует система обучения, направленная на развития профессиональных и личностных качеств;
Если ВЫ: ∙ Хотите начать карьеру в крупной федеральной компании; ∙ Хотите работать в сфере услуг связи; ∙ Готовы обучаться и развиваться; ∙ Умеете общаться с людьми так, что вас понимает любая аудитория; ∙ Ответственны, коммуникабельны и энергичны;
Экспериментируй, пробуй, развивайся, Ростелеком тебе в этом поможет.
Звоните с понедельника по пятницу с 8:00 — 19:00 8-918-220-72-02 Светлана
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