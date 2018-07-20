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Черчесов встретился с воспитанниками калининградского футбола
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Черчесов встретился с воспитанниками калининградского футбола 

Газета.Ru 2 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с воспитанниками калининградского футбола, сообщает ТАСС.
Встреча прошла в раздевалке арены «Калининград», на которой прошли матчи чемпионата мира 2018 года.
"Ну что, двоечники. Вы сами видели, что невозможное возможно. Просто к этому нужно стремиться. Нужны талант, от природы какие-то вещи и, конечно, удача", — сказал Черчесов.
Также на встрече с юными футболистами, представляющих четыре юношеские команды Калининграда, присутствовал главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий.
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