Черчесов встретился с воспитанниками калининградского футбола

Встреча прошла в раздевалке арены «Калининград», на которой прошли матчи чемпионата мира 2018 года.

"Ну что, двоечники. Вы сами видели, что невозможное возможно. Просто к этому нужно стремиться. Нужны талант, от природы какие-то вещи и, конечно, удача", — сказал Черчесов.