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Черчесов получил автограф Путина
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Черчесов получил автограф Путина 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Вести Калининград
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял автограф у президента страны Владимира Путина на стадионе в Калининграде и разместил видео с этим моментом в социальных сетях, передает НСН.
Путин 20 июля посетил арену, принимавшую мировое первенство, где пообщался с юными футболистами, передает Телеканал 360.
В 2018 году сборная России на домашнем чемпионате мира в матче открытия разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0, а победой над Египтом 3:1 обеспечила себе исторический выход в 1/8 финала мундиаля. Затем было поражение от сборной Уругвая 0:3. 1 июля Россия выиграла у Испании в серии послематчевых пенальти 4:3, при счёте 1:1, буквально вырвав путёвку в 1/4 финала. 7 июля сборная России сыграла вничью со сборной Хорватии в основное и дополнительное время со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти проиграла со счётом 3:4.
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