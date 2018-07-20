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Банк «Финсервис» выпустил бесконтактные карты с юбилейным дизайном «Руза 690»
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Банк «Финсервис» выпустил бесконтактные карты с юбилейным дизайном «Руза 690» 

Банки.ру 31 минуту назад
Банк «Финсервис» начал выпуск бесконтактных карт с юбилейным дизайном «Руза 690», сообщили в пресс-службе финучреждения.
Основой первых бесконтактных карт от «Финсервиса» послужила «Карта Ружанина» — один из первых социальных проектов банка.
«Карта «Ружанина» функционирует в Рузском округе уже несколько лет. Держатели карт обладают выгодным набором льгот и преференций: кэшбэк 1% от потраченной суммы, в том числе и на оплату коммунальных услуг Рузского городского округа; пенсионеры получают 4% годовых на остаток средств на карте; бесплатное снятие наличных в любом банкомате любого банка; средства с «Карты Ружанина» можно легко перевести на транспортную карту», — отметила в банке.
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