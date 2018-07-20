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Ямальцы прошли по тропам «Зеленого маршрута»
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Ямальцы прошли по тропам «Зеленого маршрута» 

ИА Север-Пресс 29 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале две туристические группы прошли по экомаршрутам, которые заявили для участия во всероссийском конкурсе «Зелёный маршрут».
Команда «Полярная Звезда» преодолела маршрут «Заповедный Полярный Урал». Пять дней участники провели в Приуральском районе. Их путь проходил по горным вершинам Полярного Урала и по реке Собь. Маршрут разработали как комбинированный, совместив несколько видов активного отдыха: сплав по горной реке, восхождение на горный массив Рай-Из и покорение максимальной высоты 1069 метров над уровнем моря.
В Ямальском районе команда «Искра» прошла путь по бескрайней северной тундре возле крупных водоемов и уникального мерзлотника в Новом Порту. Это сооружение является самым крупным в мире хранилищем в многолетних мёрзлых породах, построенным исключительно вручную.
Все материалы по проработке маршрутов направят экспертному совету всероссийского конкурса «Зелёный маршрут». Победителей объявят 5 сентября.
В округе действуют 15 туристических маршрутов. Среди них пешие, водные, велосипедные, лыжные, этнические, событийные и комбинированные. Они пролегают по территории Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также Приуральского, Пуровского и Красноселькупского районов.
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