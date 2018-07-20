Ямальцы прошли по тропам «Зеленого маршрута» 

На Ямале две туристические группы прошли по экомаршрутам, которые заявили для участия во всероссийском конкурсе «Зелёный маршрут».
Команда «Полярная Звезда» преодолела маршрут «Заповедный Полярный Урал». Пять дней участники провели в Приуральском районе. Их путь проходил по горным вершинам Полярного Урала и по реке Собь. Маршрут разработали как комбинированный, совместив несколько видов активного отдыха: сплав по горной реке, восхождение на горный массив Рай-Из и покорение максимальной высоты 1069 метров над уровнем моря.
В Ямальском районе команда «Искра» прошла путь по бескрайней северной тундре возле крупных водоемов и уникального мерзлотника в Новом Порту. Это сооружение является самым крупным в мире хранилищем в многолетних мёрзлых породах, построенным исключительно вручную.
Все материалы по проработке маршрутов направят экспертному совету всероссийского конкурса «Зелёный маршрут». Победителей объявят 5 сентября.
В округе действуют 15 туристических маршрутов. Среди них пешие, водные, велосипедные, лыжные, этнические, событийные и комбинированные. Они пролегают по территории Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также Приуральского, Пуровского и Красноселькупского районов.