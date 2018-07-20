Префектура Зеленограда приглашает жителей обсудить вопросы благоустройства

В последнюю среду июля, 25 числа, в конференц-зале зеленоградской префектуры состоится очередная встреча с населением. Руководители городской администрации расскажут жителям округа о ходе работ по благоустройству территорий.

Работы в рамках государственных программ 2018 года выполняются во всех районах Зеленограда и жители «из первых рук» смогут узнать, что уже сделано и какие объекты еще предстоит благоустроить до конца нынешнего сезона. Встреча начнется в традиционное время, в 19.00, и пройдет по адресу Центральный проспект, дом 1.