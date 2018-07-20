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Жителя Ершова посадили на 10 месяцев за хищения железнодорожной рельсы и проводов
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Жителя Ершова посадили на 10 месяцев за хищения железнодорожной рельсы и проводов 

САРАТОВ24 34 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
30-летний работник железнодорожной станции Ершова Саратовской области признан виновным в двух кражах. В частности, на своем автомобиле он он зацепил тросом складированный на участке железнодорожный рельс. Однако по дороге украденный груз повредил ехавшую навстречу другую машину и при разбирательстве полиция раскрыла преступление.
На стадии расследования мужчина признался в совершении еще одного преступления. Со своего рабочего места он похитил имущество сервисного локомотивного депо — 18 отрезков проводов с клеммами. Общая стоимость похищенного у «РЖД» составила 50 тысяч рублей.
Суд с учетом того, что подсудимый имел непогашенную судимость за тяжкое преступление, назначил 10 месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
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