Ученые дали нашей исторической эпохе новое название

Международная комиссия по стратиграфии выдвинула предложение об изменении системы геологических и исторических эпох с учетом вновь открытых данных. Формально мы живем в эру антропоцена, когда большинство событий на планете происходит под влиянием человека. Но у нее нет и не может быть четких границ — вместо этого предложено обозначить текущую эру как «Мегалайю», которая стартовала 4200 лет назад. По классической схеме ныне на Земле эпоха кайнозоя, ее последний, четвертичный период. Он делится на плейстоцен, когда почти все было покрыто ледниками, и голоцен — лед ушел, дикие люди стали осваивать земледелие, строительство, ремесла и т.д. Но если с позиции глобальной геологии голоцен почти одинаков на всем своем протяжении, то для человечества произошло много реальных судьбоносных событий, которые четко раздели историю на «до и после».

Главным разделителем единодушно называется Великая засуха, которая началась в 2300 г. д.н.э. и продлилась порядка 100 лет. Древнеегипетская цивилизация, Королевство Лянчжу, Аккадская империя, Цивилизация долины Инд — все эти протогосударственные образования пришли в крайний упадок. Следы грандиозной засухи есть в сталагмитах в Индии , на которых запечатлелись уровни муссонов. Наметившееся процветание людей едва не сменилось тотальным вымиранием, но наши предки адаптировались и выжили. И теперь мы называем эту новую эру Мегалайя (Meghalayan Age).

Увы, не все так просто. Если ранее границы между эпохами определялись значимыми геологическими событиями, то старт Мегалайе дало и природное, и культурно-историческое происшествие. При том, что Мегалайя целиком лежит в границах искусственного антропоцена, который находится в пределах природного голоцена. Какой критерий, природное или рукотворное явление, должен теперь доминировать в определении границ эпох? Например, если завтра случится Третья мировая война с обменом ядерными ударами и судьба человечества вновь сделает крутой поворот из–за радикальной смены среды обитания, это будет началом новой эпохи? Споры ученых продолжаются.