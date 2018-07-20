Читатели The Village назвали лучшее туристическое место Калининграда

Интернет-газета The Village назвала калининградский Музей янтаря лучшим туристическим местом города. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе учреждения.

Проект организовали к чемпионату мира по футболу. Голосование проходило в социальных сетях. Пользователи могли выбрать из 11 вариантов свою любимую достопримечательность в нашем городе.

Среди народных мест Калининграда в голосовании участвовали Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, набережная Петра Великого, Музей Мирового океана, Дом Советов, Калининградский областной историко-художественный музей, Altes Haus, Рыбная деревня, Калининградский областной музей изобразительных искусств и музей «Фридландские ворота».

Голосование проходило в каждом городе, где проводились матчи чемпионата мира по футболу — 2018.