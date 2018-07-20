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Читатели The Village назвали лучшее туристическое место Калининграда
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Читатели The Village назвали лучшее туристическое место Калининграда 

Клопс.Ru 30 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Интернет-газета The Village назвала калининградский Музей янтаря лучшим туристическим местом города. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе учреждения.
Проект организовали к чемпионату мира по футболу. Голосование проходило в социальных сетях. Пользователи могли выбрать из 11 вариантов свою любимую достопримечательность в нашем городе.
Среди народных мест Калининграда в голосовании участвовали Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, набережная Петра Великого, Музей Мирового океана, Дом Советов, Калининградский областной историко-художественный музей, Altes Haus, Рыбная деревня, Калининградский областной музей изобразительных искусств и музей «Фридландские ворота».
Голосование проходило в каждом городе, где проводились матчи чемпионата мира по футболу — 2018.
Ранее "Яндекс" назвал самую популярную у туристов достопримечательность Калининграда.
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