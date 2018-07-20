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Югра подпишет соглашение с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов
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Югра подпишет соглашение с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на заседании под председательством главы региона Натальи Комаровой одобрило подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. В его основу положен проект «Система доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста».
Программа направлена на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем оказания родителям психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.
«Наша задача — выстроить комплексную межведомственную работу по улучшению состояния здоровья и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, при этом обеспечить процесс их социализации и включения в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. Если говорить предметно, то речь идет о таких направлениях совместной работы, как разработка нормативно-правовой, методической базы по повышению эффективности системы ранней помощи семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметила Наталья Комарова.
Фото: admhmao.ru
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