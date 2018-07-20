Важно мнение каждого. Ноябряне обсуждают пенсионный законопроект

Нужно выработать предложения по совершенствованию пенсионного законодательства с учетом специфики региона и интересов ямальцев. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря регионального отделения «Единой России» в Ноябрьске Сергей Валько.

— До конца июля мы будем собирать мнения горожан. Люди могут обратиться в офис местного отделения партии или сделать это через наш сайт, — отмечает Валько.

На днях в нефтяной столице прошло первое общественное обсуждение грядущих изменений в пенсионном законодательстве. В мероприятии участвовали депутаты городской думы, представители местной администрации, руководители профсоюзов, сотрудники Пенсионного фонда , работодатели и молодежь, партийный актив и сторонники единороссов.

По словам Сергея Валько, все предложения будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму ко второму чтению законопроекта.

— Прошу вас распространить эту информацию в трудовых коллективах и сообществах, чтобы граждане активно включались в процесс. Сегодня треть населения России — пенсионеры. Нужно обеспечить им достойное содержание, — обратился он к участникам мероприятия.

— Изменения в пенсионном законодательстве должны проходить публично, честно и открыто с участием экспертов, общественных советов при президенте, представителей фракций Госдумы, профсоюзов. Тогда у людей будет понимание, какое будущее впереди, и как жить дальше, — подчеркнул председатель Ноябрьской общественной организации «Ветеран» Валерий Дулепов.

Позицию профсоюзов изложил председатель местной территориальной организации профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Сергей Цыганков.

— Хотелось бы увидеть финансовые расчеты и четкие обоснованные прогнозы, — сказал он. — Возможно, повышение пенсионного возраста в стране необходимо, и отказ от законопроекта проблемы не решит. Но подойти к ней надо системно. Необходимо создать новые высокотехнологичные рабочие места для россиян и наладить систему переподготовки кадров, обдумать сферы деятельности для возрастной категории работников, гарантировать первое рабочее место для выпускников учебных заведений, решить проблемы медицины.

Необходимо ратифицировать Конвенцию международной организации труда, которая устанавливает нижнюю планку пенсии — не ниже 40 процентов утраченного заработка и страхование от безработицы. Надо пересчитать прожиточный минимум и сделать его реальным ориентиром минимальной оплаты труда, ведь пенсионные взносы, а значит, и бюджет фонда напрямую зависят от размера зарплат. Вывести накопительный компонент пенсии в страховую часть, перевести его в добровольный формат. Кроме того, России нужен Пенсионный кодекс, единый и понятный каждому, а не отдельные подзаконные нормативные акты…

Напомнил Цыганков и о прошлогоднем интервью министра труда Максима Топилина российскому медиахолдингу РБК , в котором тот признал, что если освободить ПФР от не страховых выплат, таких как материнский капитал или участие в строительстве социальных объектов, ситуация может выровняться.

— Мы можем столкнуться еще с одной проблемой, — поддержал выступающего молодой представитель общественности, сын профсоюзного лидера Максим Цыганков . — Очень часто, устраиваясь на работу, слышишь: «Наш сотрудник скоро выходит на пенсию, как это случится, мы сразу вас примем…». Можно предположить, что после увеличения пенсионного возраста много молодых специалистов останется без работы. Часть из них будет искать должность с «черной» зарплатой — соответственно отчислений в бюджет не будет, другая часть пойдет на биржу труда и начнет получать пособие по безработице. А это дополнительные расходы…

В целом горожане понимают необходимость пенсионных изменений, хотят, чтобы старики жили достойно, но высказываются по этому поводу осторожно.

— Конечно, хотелось бы в почтенном возрасте самому принимать решение, буду я работать до старости или раньше уйду на заслуженный отдых, — рассуждает Юрий Гатин. — Но мы понимаем, что должны позаботиться о стариках. Надеюсь, что законодательные нововведения изменят ситуацию в лучшую сторону. Время покажет, что из этого получится, пока судить рано.