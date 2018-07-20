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Разработка Ростеха улучшит качество российских сплавов
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Разработка Ростеха улучшит качество российских сплавов 

Ростех 37 минут назад
Фото: Ростех
Обнинское НПП «Технология», входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех, разработало уникальные чехлы из кварцевой керамики для термозондов, используемых для замера температуры в металлургии и при высокотемпературной обработке на машиностроительных заводах.
В металлургической промышленности измерители температур задействованы в 90% всех технологических операций, а точность замера напрямую влияет на качество получаемой металлургической продукции, так как физические свойства итогового сплава зависят от поддержания необходимой температуры в ходе плавления. Созданные с применением оборонных технологий чехлы для термозондов выдерживают до 10 погружений в расплав стали при температуре 1500 градусов Цельсия и надежно держат тепловой удар, защищая температурный датчик.
«Предприятия Госкорпорации демонстрируют большой потенциал в части конверсии военного производства. Имеющиеся наработки и технологии эффективно адаптируются под выпуск гражданской продукции в сжатые сроки. Например, для разработки и выпуска опытных образцов керамических чехлов для измерения температуры в высокотемпературных средах потребовалось всего два месяца», — сказал индустриальный директор кластера вооружение Ростеха Сергей Абрамов.
Ученые и инженеры из Обнинска, используя опыт создания конструкционной керамики для аппаратов оборонного значения, смогли обеспечить продукции заданные характеристики. Результаты сравнительных испытаний показали, что параметры изделий ОНПП превышают показатели термопрочности аналогичных чехлов и имеют оптимальное соотношение «цена-качество».
«Доведение доли гражданской продукции до 50%, наряду с гарантированным выполнением гособоронзаказа для предприятия — приоритетные задачи. Направление «Керамика» является одним из перспективных в решении этих вопросов. Вся выпускаемая керамическая продукция — различные виды тиглей с высокой термо— и коррозионной стойкостью, твердые электролиты или, как в этом случае, керамические чехлы для термозондов — создана с использованием надежных оборонных технологий и обладает уникальными характеристиками», — подчеркнул генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Предприятие уже получило гарантированный заказ на поставку 8 000 единиц новой продукции до конца года с увеличением до 14 000 в 2019 году. В настоящее время ОНПП «Технология» освоило производство чехлов для термозондов длиной до 900 мм и диаметром 10-40 мм с толщиной стенки 3-6 мм. Заказчиками на новую продукцию выступили отечественные производители термозондов, получившие конкурентное преимущество для продвижения своей продукции на мировых рынках.
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