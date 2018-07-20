Депутаты не поддержали законопроект об смене герба Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ , 20 июля. / ТАСС /. Депутаты законодательного собрания города Севастополя на внеочередном заседании в пятницу не приняли предложенный региональным правительством закон о городском гербе, сообщает пресс-служба заксобрания Севастополя.

"Во время внеочередного пленарного заседания сессии законодательного собрания города Севастополя депутаты рассмотрели проект закона города Севастополя «О Гербе города Севастополя». Документ был подготовлен и внесен правительством города Севастополя. Большинство депутатов не поддержали принятие данного законопроекта", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по мнению полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе и экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло , Севастополь может сохранить два герба — царский и советский.

Вопрос о главных символах Севастополя остается открытым с 2014 года. Депутаты уже много лет предлагают заменить нынешний герб на имперский с грифом.

Первый герб Севастополя был утвержден в 1893 году. На нем, на фоне золотых якорей с георгиевской лентой изображен щит с серебряным грифоном. Щит увенчан знаменами императоров Николая I и Александра II и царской короной. В 1969 году город получил новый официальный символ — на бело-голубом щите силуэт памятника затопленным в 1855 году кораблям, преградившим путь в бухту англо-французскому флоту, и медаль «Золотая Звезда», полученная городом за героизм, проявленный защитниками во время Великой Отечественной войны.