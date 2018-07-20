День зеро: Кейптаун рискует остаться без воды

Трехлетняя засуха, которая едва не лишила жителей южноафриканского Кейптауна пресной воды, связана с изменением климата. Об этом заявили ученые из исследовательского консорциума World Weather Attribution. Они изучают влияние глобального потепления на региональные погодные явления.

За три последних года в Западно-Капской провинции, где расположен Кейптаун, выпало на 30-50% меньше осадков, чем в среднем типично для этого региона. Из-за этого в 2018 году почти 4 миллиона жителей города чуть было не столкнулись с «днем зеро» — моментом, когда городские водохранилища опустеют, и воды просто не будет. Сначала «день зеро» ждали в марте, затем он несколько раз откладывался на более поздний срок, а в начале лета власти объявили, что угроза полного отсутствия воды миновала благодаря мерам по ее строгой экономии.

Ученые проанализировали результаты климатического моделирования для ЮАР и утверждают, что если бы человек никак не влиял на климат, подобная засуха в Кейптауне случалась бы примерно раз в 300 лет. Из-за влияния человека теперь вероятность такого события — раз в сто лет. Само по себе изменение климата не вызывает те или иные погодные явления, но делает их более или менее вероятными.

Ученые рекомендуют Кейптауну готовиться к новым засухам. Если глобальная средняя температура воздуха вырастет на два градуса с середины XIX века, как предполагает Парижское соглашение по климату, такие засухи будут повторяться каждые 33 года. Пока рост температуры преодолел порог в один градус.

Высохшая дамба в окрестностях Кейптауна. Фото: Shutterstock/Fotodom