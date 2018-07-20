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Выставка агротехнологий «Подмосковье — 2018» пройдёт 21 июля в Истре
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Выставка агротехнологий «Подмосковье — 2018» пройдёт 21 июля в Истре 

RT на русском 37 минут назад
Выставка агротехнологий «Подмосковье — 2018» пройдёт 21 июля на территории городского округа Истра, сообщает телеканал «360».
Об этом заявили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Как отметил глава ведомства Андрей Разин, в конкурсе примут участие более 50 пахотных агрегатов из сельскохозяйственных организаций муниципальных районов Московской области.
Планируется определить победителей в четырёх номинациях.
«Предусмотрено определение абсолютного победителя конкурса среди всех участников с вручением ценного подарка хозяйству, подготовившему победителя», — добавил Разин.
Ранее URA.RU сообщало о выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.
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