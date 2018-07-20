Формула-1. Сироткин стал 16-м в первой практике на Гран-при Германии

Австралиец свой лучший круг проехал за 1 минуту 13,525 секунды​​​. Следом за ним расположился британский пилот Mersedes Льюис Хэмилтон , отставший от лидера на 0,004 секунды. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (отставание — 0,189 секунды).

Россиянин Сергей Сироткин отстал от Риккьярдо на 2,351 секунды, заняв 16-е место. Его партнер по Williams Лэнс Стролл стал 13-м (+2,104).

Напомним, что вторая свободная практика состоится 20 июля чуть позже. Основная гонка Гран-при Германии пройдет в воскресенье, 22 июля.