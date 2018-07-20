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Формула-1. Сироткин стал 16-м в первой практике на Гран-при Германии
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Формула-1. Сироткин стал 16-м в первой практике на Гран-при Германии 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
20 июля на Гран-при Германии состоялась первая свободная практика 11-го этапа чемпионата «Формулы-1». Российский гонщик Williams Сергей Сироткин показал 16-е время. Победу праздновал австралийский гонщик Red Bull Даниэль Риккьярдо.
Австралиец свой лучший круг проехал за 1 минуту 13,525 секунды​​​. Следом за ним расположился британский пилот Mersedes Льюис Хэмилтон, отставший от лидера на 0,004 секунды. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (отставание — 0,189 секунды).
Россиянин Сергей Сироткин отстал от Риккьярдо на 2,351 секунды, заняв 16-е место. Его партнер по Williams Лэнс Стролл стал 13-м (+2,104).
Напомним, что вторая свободная практика состоится 20 июля чуть позже. Основная гонка Гран-при Германии пройдет в воскресенье, 22 июля.
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