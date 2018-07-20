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Главный прокурор УрФО устроил «разбор полетов» в Курганской области
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Главный прокурор УрФО устроил «разбор полетов» в Курганской области 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев, приехал в Курганскую область, чтобы подвести итоги работы регионального ведомства за первое полугодие. Он обозначил основные «болевые точки» — проблемы, над которыми должны работать зауральские прокуроры.
В частности, Юрий Пономарев обратил внимание на ситуацию с выплатой заработных плат в регионе. Он отметил, что официальных долгов в регионе нет, но велика скрытая («латентная») задолженность на предприятиях-банкротах.
Также заместитель генпрокурора коснулся вопросов экологической безопасности, в том числе в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Еще одной темой стала подростковая преступность в регионе. «Анализ криминогенной обстановки свидетельствует о сокращении количества регистрируемых в регионе преступлений, однако на этом фоне отмечается рост преступности среди несовершеннолетних, а также увеличение числа деяний, совершенных в состоянии опьянения», — отметил высокопоставленный гость. Пономарев потребовал активизировать работу по борьбе с легализацией противоправных доходов, наркобизнесом, коррупцией, проявлениями экстремизма.
По словам заместителя генпрокурора России, в Курганской области до сих пор не всегда соблюдаются конституционные права граждан в уголовном судопроизводстве, иногда вызывает вопросы качество следствия и дознания, а преступления периодически укрываются от учета.
«Подводя итоги заседания коллегии, Юрий Пономарев потребовал от курганских прокуроров принять конкретные меры по повышению результативности надзора, уделив приоритетное внимание осуществлению правозащитной функции и координации борьбы с преступностью», — сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.
Фото: genprok-urfo.ru
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