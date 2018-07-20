Главный прокурор УрФО устроил «разбор полетов» в Курганской области

В частности, Юрий Пономарев обратил внимание на ситуацию с выплатой заработных плат в регионе. Он отметил, что официальных долгов в регионе нет, но велика скрытая («латентная») задолженность на предприятиях-банкротах.

Также заместитель генпрокурора коснулся вопросов экологической безопасности, в том числе в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Еще одной темой стала подростковая преступность в регионе. «Анализ криминогенной обстановки свидетельствует о сокращении количества регистрируемых в регионе преступлений, однако на этом фоне отмечается рост преступности среди несовершеннолетних, а также увеличение числа деяний, совершенных в состоянии опьянения», — отметил высокопоставленный гость. Пономарев потребовал активизировать работу по борьбе с легализацией противоправных доходов, наркобизнесом, коррупцией, проявлениями экстремизма.

По словам заместителя генпрокурора России, в Курганской области до сих пор не всегда соблюдаются конституционные права граждан в уголовном судопроизводстве, иногда вызывает вопросы качество следствия и дознания, а преступления периодически укрываются от учета.

«Подводя итоги заседания коллегии, Юрий Пономарев потребовал от курганских прокуроров принять конкретные меры по повышению результативности надзора, уделив приоритетное внимание осуществлению правозащитной функции и координации борьбы с преступностью», — сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.

Фото: genprok-urfo.ru