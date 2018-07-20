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Юрий Берг сообщил о прорыве в работе с некоммерческими организациями
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Юрий Берг сообщил о прорыве в работе с некоммерческими организациями 

ProOren 35 минут назад
Фото: ProOren
Сегодня, 20 июля, губернатор Оренбургской области Юрий Берг поучаствовал в первом пленарном заседании Общественной палаты региона V созыва. Глава региона отметил, что впереди у нового созыва палаты три года работы, за которые предстоит укрепить позиции в общественно-политическом пространстве Оренбургской области. Он подчеркнул, что в результате деятельности предыдущего созыва общественный контроль в Оренбуржье вышел на новый уровень. Ему придали организованную форму и статус, наделили полномочиями, обеспечили условия для качественной деятельности общественников. При всех органах исполнительной власти области появились общественные советы — это достижение. Благодаря независимым экспертам выросло качество управленческих решений.
Глава региона назвал серьезным успехом прорыв в работе с некоммерческими социально ориентированными организациями. При Общественной палате создан Ресурсный центр для помощи НКО. Оренбургские общественники, работающие в социальной сфере, помимо региональных субсидий стали получать федеральные, президентские гранты. В этом году по итогам первого грантового конкурса 13 некоммерческих организаций Оренбуржья получили поддержку на сумму более 13 миллионов рублей.
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