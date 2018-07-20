Дрозофилы могут учить «диалекты» друг друга 

Мухи могут предостерегать об опасности с помощью специальных знаков не только своих ближайших сородичей, но и более отдаленные виды насекомых. Причем, чем дольше соседствуют насекомые, тем проще им понять «диалект» друг друга. К такому выводу пришли американские ученые, проведя серию наблюдательных и генетических исследований над дрозофилами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Genetics
Наездники — инфраотряд паразитоидных насекомых Parasitica — откладывают яйца в тело личинок других насекомых, например, мух дрозофил (Drosophila). Личинка наездника вылупляется внутри жертвы и выедает ее изнутри. Если дрозофила просто увидит недалеко от своего постоянного места обитания наездника, то откладывает меньше яиц, чем в обычном случае — настолько насекомые боятся этих паразитов. Известно также, что при приближении наездника мухи начинают делать особые движения крыльями, чтобы предупредить об опасности своих сородичей. Ученые из Дартмутского колледжа (Великобритания) выяснили, что так общаться между собой могут мухи разных видов, причем шансов понять друг друга у них больше, если они живут по соседству.
Авторы исследования пришли к выводу, что чем дальше друг от друга живут две мухи, тем сложнее им понять другой «диалект» — набор знаков, которыми обмениваются насекомые с помощью зрения и обоняния. При этом, если какое-то время мухи с разными «диалектами» живут рядом, они способны выучить особенности «произношения» своих новых соседей. Ученые провели также и генетическое исследование и обнаружили, что за эту способность к «языкознанию» отвечает особая область в мозге — грибовидные тела (они же ответственны за обучение и память).
Ученые выяснили, что мухи могут не только научиться понимать, но и мастерски освоить сложные наборы обозначений и таким образом общаться с другими видами. Авторы предполагают, что это насекомое может стать хорошим модельным организмом для изучения генетики и эволюции диалектов насекомых. В дальнейшем они планируют изучить и другие наборы сигналов, которыми обмениваются дрозофилы.
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