Дрозофилы могут учить «диалекты» друг друга

Мухи могут предостерегать об опасности с помощью специальных знаков не только своих ближайших сородичей, но и более отдаленные виды насекомых. Причем, чем дольше соседствуют насекомые, тем проще им понять «диалект» друг друга. К такому выводу пришли американские ученые, проведя серию наблюдательных и генетических исследований над дрозофилами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Genetics

Наездники — инфраотряд паразитоидных насекомых Parasitica — откладывают яйца в тело личинок других насекомых, например, мух дрозофил (Drosophila). Личинка наездника вылупляется внутри жертвы и выедает ее изнутри. Если дрозофила просто увидит недалеко от своего постоянного места обитания наездника, то откладывает меньше яиц, чем в обычном случае — настолько насекомые боятся этих паразитов. Известно также, что при приближении наездника мухи начинают делать особые движения крыльями, чтобы предупредить об опасности своих сородичей. Ученые из Дартмутского колледжа ( Великобритания ) выяснили, что так общаться между собой могут мухи разных видов, причем шансов понять друг друга у них больше, если они живут по соседству.

Авторы исследования пришли к выводу, что чем дальше друг от друга живут две мухи, тем сложнее им понять другой «диалект» — набор знаков, которыми обмениваются насекомые с помощью зрения и обоняния. При этом, если какое-то время мухи с разными «диалектами» живут рядом, они способны выучить особенности «произношения» своих новых соседей. Ученые провели также и генетическое исследование и обнаружили, что за эту способность к «языкознанию» отвечает особая область в мозге — грибовидные тела (они же ответственны за обучение и память).

Ученые выяснили, что мухи могут не только научиться понимать, но и мастерски освоить сложные наборы обозначений и таким образом общаться с другими видами. Авторы предполагают, что это насекомое может стать хорошим модельным организмом для изучения генетики и эволюции диалектов насекомых. В дальнейшем они планируют изучить и другие наборы сигналов, которыми обмениваются дрозофилы.

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