С начала года в Санкт-Петербурге был введен минимальный объем складов

При этом в течение анализируемого периода был введен в эксплуатацию минимальный объем складских площадей — 25 тыс. кв. м, что на четверть меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Суммарное вакантное предложение по итогам полугодия составило 123 тыс. кв. м. При этом динамика классов в структуре предложения разнонаправлена. В первой половине 2018 года уровень свободных площадей в классе B продолжил снижение и достиг значения 3,9%. Отметим, что сокращение площадей происходит на протяжении последних нескольких лет. При этом до 77 тыс. кв. м увеличился уровень вакантных площадей класса А, что во многом связано с освобождением крупных складских блоков в двух комплексах. Уровень вакантных площадей в объектах класса А на конец первого полугодия текущего года составил 3,7%.