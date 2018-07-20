Десять водителей оштрафованы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде

Десять водителей оштрафованы на ул. Большая Покровская в Нижнем Новгороде с 13 по 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего же было выявлено 31 нарушение правил дорожного движения.

При этом, десять водителей проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Еще шесть нарушений, зафиксированных сотрудниками отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду, касаются движения в пешеходной зоне. Остальные 15 водителей привлечены к административной ответственности за иные нарушения ПДД.

Как сообщалось ранее, по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с апреля 2018 года на главной улице города Большой Покровской введен запрет на движение любого автотранспорта. Территория, предназначенная для передвижения горожан и гостей города, ограничена 16 указателями 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Свободный проезд автомобилей организован по улицам: Октябрьская (организовано транзитное движение транспорта от улицы Алексеевской до улицы Добролюбова и движение трамваев); Грузинская и переулок Холодный (организовано движение к жилым домам, расположенным в кварталах по нечетной стороне улицы Большой Покровской).

Кроме того, по-прежнему с 6.00 до 9.00 остается возможность подъезжать со стороны улицы Малой Покровской и площади Минина и Пожарского подвозящим грузы к магазинам и предприятиям общественного питания автомобилям.