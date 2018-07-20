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Гендиректор «Анжи» не исключил, что команда может не доиграть сезон
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Гендиректор «Анжи» не исключил, что команда может не доиграть сезон 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал, что у клуба серьёзные финансовые трудности, и не исключил, что команде не удастся отыграть весь сезон.
«У меня нет ответа на вопрос, из каких источников будет финансироваться «Анжи» в предстоящем сезоне. Финансирование «Анжи» в ведении президента клуба Османа Кадиева.
Насколько вероятно, что «Анжи» из-за финансовых проблем не доиграет сезон? Учитывая очень тяжёлую финансовую ситуацию в данный момент, ничего нельзя исключать. Но мы прилагаем все усилия, чтобы этого не случилось.
Переезд офиса клуба в другое помещение на стадионе «Анжи-Арена» произошёл по двум причинам. Первая: мы сократили штат, и такой большой офис нам не нужен. Вторая — аренда прежнего офиса для нас слишком дорога в нашем финансовом положении», — цитирует Флегонтова «Молодёжь Дагестана».
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