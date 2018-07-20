В «Зиларте» высадят более 7 тысяч цветов

МОСКВА , 20 июля — РИА Недвижимость. В московском жилом комплексе «Зиларт» на площади в 1,3 тысячи квадратных метров разобьют 70 цветников и высадят более 7 тысяч цветов, говорится в сообщении группы компаний ЛСР.

"Газоном покроют порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Посадят без малого 1500 деревьев и кустарников", — отмечает компания. И добавляет, что все это появится в рамках проекта озеленения улиц, прилегающих к домам первой очереди, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Озеленение территорий между домами и улично-дорожной сетью выполняется в соответствии с концепцией архитектурного бюро «Меганом». Пешеходные улицы Кандинского и Архитектора Голосова запроектированы как линейные парки с газонами и цветниками. В периметре домов первой очереди по улице Архитектора Щусева планируется высадить 20 видов хвойных и лиственных деревьев и кустарников.

Все сорта и виды растений подобраны так, чтобы гармонировать с фасадами близстоящих зданий. Например, глубокую охру клинкера дома №2, корпус 1 по улице Архитектора Щусева, дополнит темно-зеленый цвет хвои горных и обыкновенных сосен, голубые ели и кусты можжевельника.

"Зиларт" — один из крупнейших в Европе проектов редевелопмента. 65 гектаров его территории застраиваются в единой архитектурной концепции. В рамках проекта группа компаний ЛСР планирует построить более 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости.