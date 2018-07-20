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Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд на Дону
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Дело об отмывании свыше 1,5 млрд рублей рассмотрит суд на Дону 

АиФ Ростов 41 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО, перед судом предстанет группа обвиняемых. Им инкриминируются ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2010-2017 годах сообщники, используя реквизиты более 20 предпринимателей и фирм, под видом мнимых сделок перевели свыше 1,5 млрд рублей на расчетные счета контрагентов.
Те за вознаграждение снимали перечисленные средства и передавали членам преступной группы.
Сообщается, что доход от преступной деятельности обвиняемых превысил 38 млн рублей.
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