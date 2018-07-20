Видео: вооруженный двумя мачете мужчина атаковал продавщиц в Тынде

На записи видно, как мужчина сидит на лавочке с двумя огромными клинками. Как рассказывают очевидцы, гражданин украл из местного магазина бутылку с водой. За ним побежали продавщицы, однако мирно поговорить с шоплифтером им не удалось. Мужчина бросился на торговых работников с двумя мачете. Прохожие вызвали на место полицейских. Стражи порядка попросили неадекватного вооруженного человека положить ножи и сдаться. Тот отказался и продолжил угрозы. Тогда полицейским пришлось применить оружие. Сейчас бунтарь находится в больнице.