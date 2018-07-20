Мышление по диагонали: каким должен быть идеальный городской управленец

Города постоянно меняются, и эти изменения с каждым годом происходят всё быстрее. Меняются и навыки, необходимые архитектору, сити-менеджеру или эксперту-урбанисту. В результате споры о подходах к образованию городских управленцев возникают не реже, чем дискуссии о судьбе самих городов. На круглом столе «Магистр городского администрирования. Какое образование нужно городским лидерам?» в рамках MUF 2018 директор «Стрелки» Варвара Мельникова, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов , руководитель Universal University Екатерина Черкес-заде, основатель Urban Think-Tank Альфредо Бриллембург и исполнительный директор LSE Cities Филипп Роуд обсудили, какая модель управления наиболее эффективна — вертикальная или горизонтальная, нужна ли мультидисциплинарность и обязательно ли мэру быть урбанистом?

ЭМПАТИЯ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ: «В России управленческая традиция практически отсутствует. Примерно половина, а может, даже и 70 процентов того, что преподают в управленческих школах, — это обобщённый опыт, кейсы. Сначала мы не имели своего опыта, а потом сильно стеснялись того, что накопили в 90-е. Поэтому управленцы, которые приходят преподавать в университет, учат тому, с чем столкнулись сами, порой без всякой методологии или структуры.

На самом деле управленец — это человек, который обладает очень большим пониманием других людей, может с ними взаимодействовать, понимает чужие интересы, координирует их между собой.

То есть это человек с колоссальной эмпатией. Он должен понимать других людей и постоянно модифицировать свои цели».

РАЗНЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ГОРОДОВ

Варвара Мельникова, директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»: «Я не верю в то, что есть какой-то унифицированный образ идеального управленца, которого мы можем прокачать набором идеальных компетенций и навыков. Если мы берём людей, которые должны заниматься прикладной деятельностью в городе и создавать общественные блага, то должны учитывать интересы бизнеса, городской экономики и общества, в котором эти люди работают.

На мой взгляд, всё зависит от того, в каком регионе, в каком городе работать, какого размера этот город. У Москвы одни проблемы и одни вызовы, и нужен один тип специалистов: требуются, может быть, более вертикальные и менее горизонтальные управленцы. Если вы берёте человека, который занимается проектами в городе на 100 тысяч человек, то он, скорее всего, должен быть горизонтальным специалистом.

Я не считаю, что каждый губернатор или мэр обязательно должен быть профессионалом в области урбанистики. Он, конечно, должен хорошо ориентироваться в базовых процессах, но всё-таки у него в команде должны быть специалисты, которые могут решать те или иные задачи и советовать, как в краткосрочной перспективе быстро сделать парк или улицу, а в более долгосрочной — как в пространственном развитии должна быть отражена та или иная экономическая или социальная стратегия города».

«САДОВНИКИ» КАК ЛИДЕРЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Екатерина Черкес-заде, руководитель Universal University: «Я считаю, что лидеры современной городской среды — это „садовники“, которые формируют экосистемы. Это может быть город, район, парк или креативный кластер. Но все эти люди в том или ином соотношении участвуют в формировании конкретной среды.

Также важно сказать, что мы так или иначе уходим от понятия „профессия“, где есть архитектор, есть человек, который работает в администрации, и так далее. Будущее за мультидисциплинарностью. C одной стороны, наша задача — постоянно наращивать свои навыки и компетенции в конкретных областях. Это касается и архитекторов, которые теперь должны определять себя не как художники, а как лидеры изменений и, может быть, даже как предприниматели. И обратная история — те, кто работают с правительством, могут сформулировать запрос к коллегам из креативных индустрий и придумать решения вместе.

С другой стороны, даже если ты не обладаешь всеми компетенциями, то важно знать, где взять людей, из кого собрать команду и решить проблему. Нужно фокусироваться на решении проблем конкретного региона, а не просто предложить унифицированные решения: „так-то плитку положить“, „так-то лавочки поставить“».

МЫШЛЕНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ

Альфредо Бриллембург, партнёр-основатель Urban Think-Tank, Венесуэла : «Варвара говорила об управлении по горизонтали и по вертикали, но я считаю, что нужно работать по диагонали. Под диагональю я понимаю пересечение дисциплин. Сначала я учился на режиссёра, потом на архитектора, потом в финансовой школе, затем вернулся в архитектуру и в итоге стал работать в трущобах по всему миру.

Если мы говорим о Париже, какую часть города вы всегда представляете себе? Елисейские поля, центр. Они составляют всего три процента города. В Москве то же самое. Все инвестиции направляются в центр, окраины Москвы и окраины России относительно бедны.

Возьмите студентов-планировщиков. Они проводят исследования на основании индексов, которые обычно выводятся из информации о семьях, у которых доход 30 тысяч долларов в год. Но у большинства людей доход в пятнадцать раз ниже. Как мы будем включать города с бедными людьми в эти данные?

Если мы хотим научить людей тому, что происходит в мире, мы должны вывести их в этот мир. Для того чтобы быть мыслителем, менеджером в урбанистической среде, вы должны изучать практические приёмы и погружаться в то, что происходит на самом деле.

Нужно проводить кроссдисциплинарные исследования, создать управленческий образ мышления. Вы знаете, кто президент Албании ? Он художник, он выставлялся на Венецианской биеннале в том же году, когда его избрали главой государства. Он действительно пытается изменить Албанию. Надо больше художников, надо больше креатива.

Нам нужно разбивать иерархические лестницы. Да, проблема в большом масштабе, да, нам нужен мэр, главный архитектор и так далее. Но как мэр может позаботиться о 12 миллионах людей? С трудом. Нужно разбить эту структуру, должна быть децентрализация. Спуститесь до уровня района, дайте денег низовым чиновникам, чтобы они вышли на уровень ближайших соседей, простых людей. Что нам нужно — город, созданный нами или для нас?»

ИЕРАРХИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

Филипп Роуд, исполнительный директор LSE Cities, Великобритания : «Идея раздробления иерархии, на мой взгляд, не совсем эффективна, когда мы говорим о городских менеджерах. Вместо вертикальной структуры вы создаёте сети, но в конце концов иерархия снова появится, и приходится сталкиваться уже с другими проблемами. Но я согласен с тем, что образование городских лидеров должно быть помещено в контекст, чтобы применять знания к конкретной бюрократической обстановке конкретной страны. Глобальная программа не сработает.

Как нам соединить различные дисциплины создания и планирования города? Мы много говорили о междисциплинарных аспектах, но по-прежнему видим различные группы, которые между собой конкурируют и не говорят на общем языке. У урбанистов, социологов и антропологов другой язык по сравнению с программистами или экономистами, совершенно разные словари. Кроме того, у нас есть архитектура, инженерия и так далее. Как мы можем объединить эти дисциплины?

Я не считаю, что экспертные знания необходимо разбивать, именно поэтому ключевая роль достаётся управленцам, которые должны сформировать общий язык и проводить встречи, где можно продуктивно делиться ключевыми знаниями по разным дисциплинам».