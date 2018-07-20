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Омар Си станет джентльменом-грабителем
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Омар Си станет джентльменом-грабителем 

Киноафиша 45 минут назад
Фото: Киноафиша
Похоже, стрим-сервис Netflix стремится к мировому господству. Недавно гигант американской тв-индустрии заказал съемки немецкоязычного сериала о Зигмунде Фрейде, а сейчас переключился на французских зрителей.
Netflix займется производством французского приключенческого сериала «Арсен Люпен» по мотивам романов Мориса Леблана. Омар Си уже согласился исполнить главную роль в новом проекте.
Звезда фильмов «1+1» и «Мир Юрского периода» перевоплотится в благородного грабителя, обаятельного авантюриста и мастера перевоплощений Арсена Люпена. Примечательно, что об этом герое снято множество сериалов и фильмов, но впервые главную роли сыграет чернокожий актер.
Премьера «Арсена Люпена» состоится на Netflix в 2020 году.
Елизавета Бережная
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