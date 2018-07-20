Омар Си станет джентльменом-грабителем

Похоже, стрим-сервис Netflix стремится к мировому господству. Недавно гигант американской тв-индустрии заказал съемки немецкоязычного сериала о Зигмунде Фрейде, а сейчас переключился на французских зрителей.

Netflix займется производством французского приключенческого сериала «Арсен Люпен» по мотивам романов Мориса Леблана. Омар Си уже согласился исполнить главную роль в новом проекте.

Звезда фильмов «1+1» и «Мир Юрского периода» перевоплотится в благородного грабителя, обаятельного авантюриста и мастера перевоплощений Арсена Люпена. Примечательно, что об этом герое снято множество сериалов и фильмов, но впервые главную роли сыграет чернокожий актер.

Премьера «Арсена Люпена» состоится на Netflix в 2020 году.

Елизавета Бережная