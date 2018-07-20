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Минвостокразвития на ВЭФ планирует подписать соглашения о подготовке кадров для ДФО
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Минвостокразвития на ВЭФ планирует подписать соглашения о подготовке кадров для ДФО 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) планирует подписать ряд соглашений с образовательными учреждениями и работодателями о создании программ подготовки специалистов для Дальнего Востока. Подписания состоятся в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2018, сообщил в пятницу в ходе круглого стола «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения» глава Минвостокразвития Александр Козлов.
"Мы поставили себе задачу, чтобы на ВЭФ мы подписали соглашения между работодателями, высшим образованием, среднетехническим, системой среднего образования на сроки и планы мероприятий, чтобы в последующим эти дети вернулись на производство на Дальний Восток. В том числе, с привлечением образовательных центров из западной части нашей страны", — сказал Козлов.
Он добавил, что на Дальнем Востоке уже существует положительный опыт взаимодействия вузов и предприятий. В частности, образовательная программа Роскосмоса и Амурского государственного университета по подготовке кадров для этого предприятия показала себя успешно — почти все участники программы вернулись в Амурскую область и устроились на работу.
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