Минвостокразвития на ВЭФ планирует подписать соглашения о подготовке кадров для ДФО

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) планирует подписать ряд соглашений с образовательными учреждениями и работодателями о создании программ подготовки специалистов для Дальнего Востока. Подписания состоятся в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2018, сообщил в пятницу в ходе круглого стола «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения» глава Минвостокразвития Александр Козлов

"Мы поставили себе задачу, чтобы на ВЭФ мы подписали соглашения между работодателями, высшим образованием, среднетехническим, системой среднего образования на сроки и планы мероприятий, чтобы в последующим эти дети вернулись на производство на Дальний Восток. В том числе, с привлечением образовательных центров из западной части нашей страны", — сказал Козлов.