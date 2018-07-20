Венецианское путешествие Мадемуазель в новом фильме Chanel

В новом фильме, посвященном аромату Paris-Venise из последней коллекции Les Eaux de Chanel, модный Дом рассказывает об одном из самых трудных периодов жизни Мадемуазель Шанель. В декабре 1919 в автокатастрофе погиб Бой Кейпел. Чтобы помочь ей справиться с горем, близкие друзья Шанель, супруги Серты Мися и художник Хосе-Мария, пригласили ее в Италию . Таинственная барочная Серениссима — так торжественно называют Венецию — стала для дизайнера началом новой жизни. Она вернулась в Париж вдохновленной, и во многих последующих коллекциях ясно считывались отсылки к символике и эстетике самого загадочного и независимого итальянского города.

Хосе-Мария показал Шанель сочетание барокко и византийского стиля в базилике Сан Марко, изящное муранское стекло и художников венецианской школы. У одного из последних, Тинторетто, дизайнер позаимствовала пигмент для своих помад, а первые ювелирные украшения Chanel появились именно благодаря золотой византийской мозаике. Во Франции она продолжила окружать себя венецианскими деталями: апартаменты Мадемуазель на рю Карбон украшал золотой крылатый лев — символ святого Марка. Фигура стала не просто сувениром — это был и знак зодиака Шанель, и знак того, что она наконец возвращается к жизни.

После дня на пляже она неизменно впечатляла своим безупречным стилем аристократов со всего мира на светских приемах. На одной из вечеринок она встретила писателя Поля Морана и Сергея Дягилева , с которым сразу подружилась. Она помогала ставить «Весну священную» и в 1929 году проводила его в последний путь на его любимый остров Сан-Микеле.

Без венецианского путешествия мы бы знали совершенно другую Мадемуазель Шанель. Город на воде вернул ей способность радоваться и удивляться — а ведь именно радость и удивление мы испытываем каждый раз, глядя на наследие этой потрясающей женщины.