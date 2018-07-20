Ещё
Венецианское путешествие Мадемуазель в новом фильме Chanel
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венецианское путешествие Мадемуазель в новом фильме Chanel 

Harper’s Bazaar 45 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
В новом фильме, посвященном аромату Paris-Venise из последней коллекции Les Eaux de Chanel, модный Дом рассказывает об одном из самых трудных периодов жизни Мадемуазель Шанель. В декабре 1919 в автокатастрофе погиб Бой Кейпел. Чтобы помочь ей справиться с горем, близкие друзья Шанель, супруги Серты Мися и художник Хосе-Мария, пригласили ее в Италию. Таинственная барочная Серениссима — так торжественно называют Венецию — стала для дизайнера началом новой жизни. Она вернулась в Париж вдохновленной, и во многих последующих коллекциях ясно считывались отсылки к символике и эстетике самого загадочного и независимого итальянского города.
Хосе-Мария показал Шанель сочетание барокко и византийского стиля в базилике Сан Марко, изящное муранское стекло и художников венецианской школы. У одного из последних, Тинторетто, дизайнер позаимствовала пигмент для своих помад, а первые ювелирные украшения Chanel появились именно благодаря золотой византийской мозаике. Во Франции она продолжила окружать себя венецианскими деталями: апартаменты Мадемуазель на рю Карбон украшал золотой крылатый лев — символ святого Марка. Фигура стала не просто сувениром — это был и знак зодиака Шанель, и знак того, что она наконец возвращается к жизни.
После дня на пляже она неизменно впечатляла своим безупречным стилем аристократов со всего мира на светских приемах. На одной из вечеринок она встретила писателя Поля Морана и Сергея Дягилева, с которым сразу подружилась. Она помогала ставить «Весну священную» и в 1929 году проводила его в последний путь на его любимый остров Сан-Микеле.
Без венецианского путешествия мы бы знали совершенно другую Мадемуазель Шанель. Город на воде вернул ей способность радоваться и удивляться — а ведь именно радость и удивление мы испытываем каждый раз, глядя на наследие этой потрясающей женщины.
Harper’s Bazaar: последние новости
"Не все, что я делаю, серьезно": Ольга Бузова примеряет новый образ и отвечает хейтерам Платье в горошек и мюли из масс-маркета: королева Летиция на юге Испании Все в сборе: официальный портрет королевской семьи с крестин принца Луи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии389
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец34
На Украине раскопали могилу ведьмы36
Еще один туроператор прекратил свою деятельность14
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России324
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение