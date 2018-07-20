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В Москве пройдет крупнейший «Серф Маркет»
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В Москве пройдет крупнейший «Серф Маркет» 

Журнал ОК! 46 минут назад
Команда Locals Only! продолжает популяризацию серфинга в России. Цель — показать, что в России есть не только места, где можно полноценно кататься на серфе, но и люди, умеющие делать отличные качественные доски, которые могут стать достойной альтернативой серфам международных брендов.
В «Серф Маркете» примут участие производители серф-экипировки, баланс-бордов, аксессуаров, представители серф-магазинов. Кроме того, серферы смогут подарить новую жизнь своим доскам, которые пылились без дела, а значит другие поклонники волн обретут новых друзей в виде серфов.
Помимо покупок, посетители примут участие в мастер-классах по ремонту досок, под музыку от актуальных диджеев. Российская федерация серфинга представит зрелищную фотовыставку «Искусство серфинга» и организует лекции от именитых серферов. Но главное — посетители в аутентичной обстановке познакомятся поближе с миром серфинга — возможно самого красивого и романтичного вида спорта.
Вход на мероприятие через Crocus Fitness Studio.
Дата: 21 июля 2018.
Место: Москва, Crocus Fitness Studio (Вход на мероприятие через Crocus Fitness Studio), Москва, 66-й км МКАД, пересечение с Волоколамским ш.
Вход свободный.
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