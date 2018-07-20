Ещё
Подрядчика оштрафовали за нарушения качества работ на дороге Солнцево — Бутово — Видное
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подрядчика оштрафовали за нарушения качества работ на дороге Солнцево — Бутово — Видное 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку строительства участка дороги Солнцево — Бутово — Видное от Киевского до Калужского шоссе, подрядчик «Мостотрест» оштрафован за нарушения качества работ, говорится в сообщении пресс-службы.
Проектом предусмотрено строительство девяти путепроводов, трех тоннелей, дорог общей протяженностью 17,6 километра, трех пешеходных переходов и четырех очистных сооружений. Также предусмотрено благоустройство территории.
«В ходе проверки с участием специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проводился контроль качества работ. Выявлены нарушения несоответствия нормативным и проектным требованиям при устройстве верхних слоев асфальтобетонного покрытия, а также при устройстве защитного слоя железобетонных конструкций искусственных сооружений», — говорится в сообщении.
Техническим заказчиком выступает ООО «ГорКапСтрой», генеральным подрядчиком — ПАО «Мостотрест».
«По выявленным нарушениям выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях. Комитет установил контроль за устранением нарушений», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
РИАМО: последние новости
«Почта России» доставила москвичу «живые» посылки Крупнейший неповрежденный саркофаг вскрыли в Египте Москвичи смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса 27 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии389
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец35
Еще один туроператор прекратил свою деятельность14
На Украине раскопали могилу ведьмы36
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России327
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение