Подрядчика оштрафовали за нарушения качества работ на дороге Солнцево — Бутово — Видное

Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку строительства участка дороги Солнцево — Бутово — Видное от Киевского до Калужского шоссе, подрядчик «Мостотрест» оштрафован за нарушения качества работ, говорится в сообщении пресс-службы.

Проектом предусмотрено строительство девяти путепроводов, трех тоннелей, дорог общей протяженностью 17,6 километра, трех пешеходных переходов и четырех очистных сооружений. Также предусмотрено благоустройство территории.

«В ходе проверки с участием специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») проводился контроль качества работ. Выявлены нарушения несоответствия нормативным и проектным требованиям при устройстве верхних слоев асфальтобетонного покрытия, а также при устройстве защитного слоя железобетонных конструкций искусственных сооружений», — говорится в сообщении.

Техническим заказчиком выступает ООО «ГорКапСтрой», генеральным подрядчиком — ПАО «Мостотрест».