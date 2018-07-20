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Специалисты по отлову упустили двухметрового крокодила
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Специалисты по отлову упустили двухметрового крокодила 

News.ru 50 минут назад
Двухметровый крокодил, который облюбовал пляжи острова Пхукет, с помощью хитрости смог удрать от специалистов по отлову из департамента рыбного хозяйства. Рептилии удалось поднырнуть под развёрнутую сеть и уплыть.
Однако специалисты не теряют надежды поймать ловкое животное. Участники операции по отлову надеются утомить рептилию преследованием. Но пока ситуацию осложняют сильный ветер и высокие волны, передаёт Nation News.
Крокодил уже три дня пугает посетителей местных пляжей и рыбаков. Всё это время он успешно выбирался из всех ловушек специалистов.
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