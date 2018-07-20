Специалисты по отлову упустили двухметрового крокодила

Двухметровый крокодил, который облюбовал пляжи острова Пхукет , с помощью хитрости смог удрать от специалистов по отлову из департамента рыбного хозяйства. Рептилии удалось поднырнуть под развёрнутую сеть и уплыть.

Однако специалисты не теряют надежды поймать ловкое животное. Участники операции по отлову надеются утомить рептилию преследованием. Но пока ситуацию осложняют сильный ветер и высокие волны, передаёт Nation News.

Крокодил уже три дня пугает посетителей местных пляжей и рыбаков. Всё это время он успешно выбирался из всех ловушек специалистов.