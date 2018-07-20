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За неуплату ЖКХ самарских должников метят пирамидами позора
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За неуплату ЖКХ самарских должников метят пирамидами позора 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
6 июля одну из пирамид позора установили рядом с домом на улице Херсонской — долг владельца за воду и канализацию превысил 45 тысяч рублей, сообщают местные СМИ. Однако в ближайшие выходные пирамида исчезла.
СКС инициировали возбуждение уголовного дела за порчу и хищение имущества — памятник стоит 10 тысяч рублей. При этом не забыли поставить у дома должника другую пирамиду.
Фото: ї stolica-s.su  Коммунальщики говорят, что должник сам украл арт-объект — нанял грузовик и вывез памятник, но все его действия зафиксировала видеокамера. «Избежать позора хозяину не удастся», — подчеркнули в организации.
Всего же за месяц такие пирамиды появились около домов 17 должников.
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