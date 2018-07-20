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Прекращены поиски 9-летнего Ярослава Тищенко, пропавшего накануне в Башкирии
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Прекращены поиски 9-летнего Ярослава Тищенко, пропавшего накануне в Башкирии
ufa1.ru
53 минуты назад
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Фото:
ufa1.ru
В Давлекановском районе республики нашли 9-летнего Ярослава Тищенко, который пропал накануне 19 июля.
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