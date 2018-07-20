Ещё
Сжимаемый флагман HTC U12+ с четырьмя камерами появился в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сжимаемый флагман HTC U12+ с четырьмя камерами появился в России 

Ferra.ru 48 минут назад
Компания НТС объявила о начале продаж в России флагманского смартфона HTC U12+. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне, причём без выреза экрана в стиле iPhone X, унаследовал возможность управления с помощью сжатия и получил две двойные камеры.
HTC U12+ в настоящее время доступен на российском рынке в следующих конфигурациях: HTC U12+ с 128 ГБ в чёрном и полупрозрачном синем по цене 64990 рублей HTC U12+ с 64 ГБ в чёрном по цене 59990 рублей.
HTC U12+ оснащается 6-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной 8-мегапиксельной селфи-камерой, как у HTC U11 EYEs, и двойной основной камерой с модулями 16 Мп (телефото) и 12 Мп (широкоугольная) UltraPixel 4. В тестах камеры DxOMark смартфон получил высокую оценку в 103 балла, превзойдя Huawei P20 с его 102 баллами.
Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность расширения карточками microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3500 мАч с возможностью быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
Также отмечаются функция разблокировки смартфона по лицу, AR-стикеры, защита от воды и пыли на уровне IP68, операционная система Android 8.0 Oreo и оболочка Sense 10.
Размеры составляют 156,6 х 73,9 х 8,7-9,7 мм, а вес — 188 граммов. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C.
Новое поколение технологии Edge Sense предлагает новые функции, есть возможность распознавать, в какой руке пользователь держит устройство. Интерфейс с сенсорной кромкой Edge Sense 2.0 даёт такие возможности, как доступ к приложениям или управлению смартфоном, умный поворот экрана и снижение яркости, двойное касание для перехода в режим мини-экрана при работе одной рукой, для возврата или для вызова наэкранного меню навигации, персональные жесты для запуска камеры, вызова голосового ассистента, активации фонарика и так далее. Предусмотрена поддержка постоянного прослушивания для голосовых помощников Google Assistant и Alexa.
Ferra.ru: последние новости
Найдётся всё: в Яндексе обнаружились сканы паспортов и авиабилетов Microsoft пообещала добавить в Skype самую ожидаемую функцию День, когда появились игровые консоли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии389
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец35
Еще один туроператор прекратил свою деятельность14
На Украине раскопали могилу ведьмы36
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России327
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение