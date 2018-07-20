Размахивал ножами: житель Сызрани пойдет под суд за нападение на фельдшера

Рядовой выезд бригады медиков чуть не завершился трагедией

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 27-летнего жителя Сызрани . Мужчину обвиняют в покушении на убийство фельдшера. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Рядовой выезд бригады медиков чуть не завершился трагедией из-за неадекватной реакции обвиняемого ночью 24 января. В доме на улице Лазо произошла ссора между четырьмя пьяными мужчинами. Один из пациентов набросился на девушку-фельдшера с ножом. Коллега закрыл ее собой и получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

— Спасенная медсестра вызвала сотрудников полиции и Росгвардии. Тогда злоумышленник, удерживая в своих руках по одному ножу, стал активно размахивать ими и угрожать патрульным. Но сотрудники полиции и Росгвардии общими усилиями сумели унять разбушевавшегося мужчину, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области

Сейчас следователи передали уголовное дело в федеральный суд Сызрани.