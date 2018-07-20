Ещё
Размахивал ножами: житель Сызрани пойдет под суд за нападение на фельдшера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Размахивал ножами: житель Сызрани пойдет под суд за нападение на фельдшера 

63.ru 31 минуту назад
Фото: 63.ru
Рядовой выезд бригады медиков чуть не завершился трагедией
Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 27-летнего жителя Сызрани. Мужчину обвиняют в покушении на убийство фельдшера. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
Рядовой выезд бригады медиков чуть не завершился трагедией из-за неадекватной реакции обвиняемого ночью 24 января. В доме на улице Лазо произошла ссора между четырьмя пьяными мужчинами. Один из пациентов набросился на девушку-фельдшера с ножом. Коллега закрыл ее собой и получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.
— Спасенная медсестра вызвала сотрудников полиции и Росгвардии. Тогда злоумышленник, удерживая в своих руках по одному ножу, стал активно размахивать ими и угрожать патрульным. Но сотрудники полиции и Росгвардии общими усилиями сумели унять разбушевавшегося мужчину, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.
Сейчас следователи передали уголовное дело в федеральный суд Сызрани.
63.ru: последние новости
Стало известно, где вкладчикам рухнувшего «Газбанка» будут выдавать страховые выплаты АВТОВАЗ: «Ладу-Приору» снимут с производства в конце июля «А почему я не должна?»: вдова убитого банкира требует полной реабилитации
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии392
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец46
На Украине раскопали могилу ведьмы35
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России334
Тест: Азовское море или Черное?10
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение