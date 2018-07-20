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Пляжную зону озер на Щелоковском хуторе благоустроят за 30 млн рублей
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Пляжную зону озер на Щелоковском хуторе благоустроят за 30 млн рублей 

Newsroom24 46 минут назад
Фото: Newsroom24
Администрация Советского района планирует направить 30,48 млн рублей на благоустройство территории Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам госзакупки, подрядчик займется комплексным благоустройством территории «Пляжные зоны на „Втором озере“ и на „Третьем озере“ Щелоковского хутора». Исполнителю предстоит разобрать бетонные плиты, смонтировать настилы и устроить покрытие, а также сделать дорожки на винтовых сваях. Кроме того, в рамках контракта запланирована высадка деревьев, цветов и растений разных видов и замена малых архитектурных форм.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 30,48 млн рублей. Источником финансирования является городской бюджет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода». Исполнителя выберут на электронном аукционе 9 августа.
Работы по благоустройству территории должны быть выполнены до 15 сентября текущего года включительно.
Ранее сообщалось, что в результате рейтингового голосования и обсуждения территорий, которые вошли в программу ФКГС на 2018 год, были разработаны семь проектов развития общественных пространств во всех районах города: сквер в центре Сормова, сквер им. Героя Грабина, сквер на улице Григорьева, сквер им. 1905 года, парк «Дубки», два озера Щелоковского хутора и сквер на улице Прыгунова.
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