В Госдуме считают, что долю федеральных дорог нужно увеличить до 6%

Ранее газета «Известия» сообщила, что девять тысяч километров региональных трасс до 2021 года перейдут под управление Росавтодора, что позволит отремонтировать дороги и улучшить качество покрытия. Как рассказали газете в Росавтодоре, перешедшие под управление агентства трассы будут содержаться за счет федерального бюджета и «будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния». Газета со ссылкой на агентство пишет, что «за судьбу магистралей, которые останутся региональными, продолжат отвечать власти субъектов».

"Программа, которая есть сегодня, кстати, она еще не окончательно утверждена правительством РФ , комитет ее поддерживает, но мы считаем, что этого не достаточно. На уровне правительства нужно быстрее утверждать программу развития дорог и региональных, и федеральных, но считаем, что федеральных дорог должно быть не менее 100 тысяч километров в России к 2030 году", — сказал Москвичев.

Он также добавил, что федеральные дороги должны быть основными коридорами как для связей областных центров с Москвой, то есть все дороги с областных центров должны приходить в Москву, так и для международного сотрудничества.