В Копейске фонтан закатают в асфальт 

В Копейске пошли слухи о том, что фонтан на проспекте Славы могут снести, а взамен построить на его месте асфальтированную площадку. Такие предположения появились после того как общественности стали известны подробности определения подрядчика на работы по реконструкции строения. Люди стали сомневаться в правдивости заявлений местной администрации о том, что выполнен проект, его экспертиза и финансирование. Оказалось, что была не только отменена госзакупка по конкурсу с ограниченным участием на определение подрядчика, но и не пройден контроль госэкспертизы проекта реконструкции фонтана. «Получается, что ни о каком строительстве объекта речи быть не может, нужны дополнительные проверки», — судачат горожане.
Комментарий: можем сказать только одно…
«Я могу только прокомментировать, что ведутся работы по демонтажу фонтана. Пока других комментариев администрация не дает», — заявил «ФедералПресс» консультант отдела по связям с общественностью администрации Копейского городского округа Дмитрий Сопильняк, отвечая на запрос редакции, направленный в мэрию еще в начале недели.
Фото: ФедералПресс / Елена Мицих