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В Крыму открылся винный фестиваль
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В Крыму открылся винный фестиваль 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Коктебеле 20 июля начал работу второй эногастрономический фестиваль «In vino veritas». В переводе на русский язык название означает «истина в вине».
В рамках фестиваля состоится второй Симпозиум молодых виноградарей и виноделов, откроется Музей вина и Центр винной культуры, а также состоится уникальный для России конкурс розовых вин, при этом, по информации организаторов, в фестивале примут участие не только отечественные, но и иностранные эксперты из «западноевропейских винодельческих держав».
Кроме того, виноделы сыграют в футбол. Планируется поединок между винной сборной России и винной сборной мира. Также в программе винная эстафета, винные шашки и винное казино.
«Коктебель возвращает славу культурной столицы Черноморского побережья», — говорит директор фестиваля Константин Мешков. По его словам, цель фестиваля заключается ещё и в том, чтобы развеять неправду, которой много сегодня вокруг российского Крыма, именно поэтому названием фестиваля и стала латинская поговорка «Истина в вине».
«Уникальный шанс Крыма, да и всего юга России, в том, что здесь отдыхают представители абсолютно всех регионов нашей великой страны. Уехав отсюда на Крайний Север или Дальний Восток, они там будут искать и находить подлинные, качественные российские вина. И разумеется, сохранять образ прекрасного приморского региона, где они впервые попробовали эти вина в сочетании с местными продуктами», — рассказывает, в свою очередь, координатор фестиваля Дмитрий Ковалев.
Фестиваль «In vino veritas» продлится три дня — с 20 по 22 июля.
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