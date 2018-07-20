Постпред России при ЕС связал высылку российских дипломатов из Греции с «внешним импульсом»

По словам Чижова, решение о высылке российских дипломатов сложно объяснить критериями здравого смысла и логики.

"…речь идет о довольно грубой провокации. Настолько грубой, что предположить, что ее авторами были исключительно греки, мне довольно сложно", — заявил Чижов.

Он добавил, что в данной ситуации речь идет о «внешнем импульсе», который, по его мнению, имел место при согласовании «юридически сомнительной сделки» по названию Македонии