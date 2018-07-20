Чижов: Греция выслала российских дипломатов под давлением «внешнего импульса»

"Категориями логики и здравого смысла это объяснить невозможно. Речь идет о довольно грубой провокации. Настолько грубой, что предположить, что ее авторами были исключительно греки, довольно сложно, я неплохо знаю эту страну", — сказал он.