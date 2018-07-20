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Чижов: Греция выслала российских дипломатов под давлением «внешнего импульса»
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Чижов: Греция выслала российских дипломатов под давлением «внешнего импульса» 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Греция выслала российских дипломатом под действием «внешнего импульса», заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в пятницу в эфире телеканала «Россия 24».
"Категориями логики и здравого смысла это объяснить невозможно. Речь идет о довольно грубой провокации. Настолько грубой, что предположить, что ее авторами были исключительно греки, довольно сложно, я неплохо знаю эту страну", — сказал он.
"Речь, конечно, идет о внешнем импульсе. Я убежден, что внешний импульс имел место и в процессе согласования той юридически сомнительной сделки по названию Македонии", — подчеркнул дипломат.
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