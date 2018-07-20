В Воронеже 70 мастеров представили на выставке работы с летним настроением

Летний вернисаж открылся в зале Союза художников на Кирова. В зале Союза художников на Кирова открылся летний вернисаж. Живопись, графика, батик, валяние — около 70 мастеров представили зрителям 180 работ. Выставка традиционная. Каждое лето мастера кисти радуют поклонников своего таланта новыми произведениями. В основном это натюрморты и пейзажи. Лето — время, когда можно ездить на пленэры для создания маленьких шедевров. И на полотнах в основном весенние и летние пейзажи, создающие радостное настроение — яркие цветы, солнечные блики, деревья, отражающиеся в воде. И загадочные кошки, вышедшие погулять в синих сумерках.

В одном из залов — работы Александра Тринеева. Он предпочитает писать городской пейзаж и абстрактно-фантастические композиции. Хотя в действительности определить его жанр не просто. В работах хитроумно сплетаются различные живописные манеры и стили. Вообще вернисажи интересны не только для зрителей, но в первую очередь для самих художников. Ведь большинство обособленно пишет в мастерской. А выставка — повод людей посмотреть и себя показать, вернее, свои новые работы.