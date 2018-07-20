Работу волгоградских медиков на ЧМ-2018 отметили на федеральном уровне

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с главврачами соревнований и руководителями региональных ведомств, отвечавших за медицинское обеспечение мероприятий ЧМ-2018. На совещании присутствовали и чиновники-волгоградцы.

По данным пресс-службы губернатора, врачи дежурили на тренировочных площадках и в гостиницах, где останавливались сборные стран, участвовавшие в футбольном чемпионате.

На стадионе «Волгоград Арена» работало 13 медпунктов, 16 мобильных бригад и 18 экипажей скорой помощи. На площадке фанфеста были развернуты передвижные медпункты, дежурили пять мобильных медицинских бригад и пять экипажей скорой помощи. Высокий стандарт оказания медпомощи продемонстрировала больница № 25, которая к этому мероприятию была полностью модернизирована.